So gefährlich sind Affenpocken wirklich

Globale Angst vor Affenpocken – auch Österreich bereitet sich auf ersten Fall vor.

Kanada und USA, Australien und etliche Länder in Europa – auf der ganzen Welt tauchen die Affenpocken auf, halten die Menschen in Atem. „Die punktuell gleichzeitige Ausbreitung in verschiedenen Ländern ist schon überraschend“, meint Virologe Norbert Nowotny. In Schweden wurden Affenpocken bereits als „gemeingefährliche Krankheit“ eingestuft.



Doch wie gefährlich ist sie wirklich?



