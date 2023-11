So lange wird Israels Krieg gegen Terror noch dauern

Die militärische Operation wird noch Wochen dauern, sagt der ehemalige Chef des Geheimdienstes.

Am 7. Oktober wurde Israel von Hamas-Terroristen angegriffen, 1.400 Menschen wurden auf brutalste Weise getötet. Seitdem - also über ein Monat - bekämpft Israel die Terror-Organisation.

"Es wird einige Zeit dauern"

WIe lange dieser krieg noch dauern wird fragte Bild-Reporter Paul Ronzheimer Yaakov Perry, Ex-Chef des israelischen Inlands-Geheimdienstes Shin Bet: "Zunächst einmal denke ich, dass wir noch einige Wochen brauchen, um die Militäroperation abzuschließen. Und dann werden wir ein paar Monate Zeit haben, um ein neues Regime einzurichten, das entweder aus der Palästinensischen Autonomiebehörde bestehen kann, was meiner Meinung nach keine gute Idee ist, oder aus einem Quartett, das sich zusammenschließt aus den arabischen Staaten, eine internationale Truppe. Wie wird die Lösung aussehen? Es wird einige Zeit dauern, und während dieser Zeit müssen wir dort bleiben.

"Müssen die Terror-Organisation beseitigen"

Dann spricht der Reporter die Kritik an Israels Vorgehen an. Der Ex-Spionage-Chef antwortet: "Sie sollten sehen, was sie unserem Volk angetan haben, dann würden sie uns nicht kritisieren. Wir müssen diese blutige, grausame Terrororganisation beseitigen. Andernfalls werden die Menschen an dieser Grenze nicht mehr leben können." Und weiter: "Israel ist bereit, einen humanitären Korridor zu öffnen, und wir bitten die Menschen, die in Gaza leben, an diesen Ort zu gehen, der südlich der Stadt Gaza liegt, aber die Hamas hält sie auf. Die Hamas schießt auf ihre eigenen Bürger."

© AFP Schreckliche Bilder: So sah es nach dem Hamas-Massaker auf ein Musikfestival ^mit mehr als 260 Toten aus. ×

"Sie haben Zivilisten abgeschlachtet"

Israel müsse sich laut Perry vor der Terror-Gruppe verteidigen, da gibt es keine Alternative: "Am 7. Oktober sind sie in unsere Siedlungen eingedrungen und haben nur Zivilisten abgeschlachtet und getötet. Wir wollen diese Organisation eliminieren, die unmenschlich ist und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen hat."