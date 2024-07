So reagiert das Gehirn, wenn man stirbt

Die Universität Michigan stellte neueste Erkenntnisse aus ihrer bahnbrechenden Nahtod-Studie vor.

Seit Menschengedenken beschäftigt nicht nur Wissenschafter die Frage, was im Gehirn geschieht, wenn wir sterben. Eine aktuelle (Studie unter der Leitung der Neurologin Jimo Borjigin an der University of Michigan) liefert nun faszinierende Erkenntnisse.

Untersucht wurde dafür eine 24-jährige Patientin, die an Herzrhythmusstörungen und Krampfanfällen litt. Nachdem sie zusammengebrochen und dauerhaft ins Koma gefallen war, entschied ihre Familie, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzuschalten. Die Patientin wurde als „Patientin Eins“ in die Studie aufgenommen.

Während des Sterbeprozesses überwachten die Wissenschafter die Hirnströme der Frau und stellten zur ihrer Überraschung fest: Nach dem Abstellen der Sauerstoffzufuhr kam es zu einem unerwarteten Aktivitätsschub im Gehirn der Patientin. Bereiche, die vorher fast inaktiv waren, zeigten plötzlich hochfrequente elektrische Signale, sogenannte Gamma-Wellen. Besonders aktiv wurden die Hirnregionen, die als "heiße Zone" des Bewusstseins bekannt sind. Diese Aktivität war über sechs Minuten lang nachweisbar.

Bisherige Annahmen widerlegt

Bislang ging man davon aus, dass die neurologische Aktivität nach dem Aussetzen der Sauerstoffzufuhr schnell abnimmt. Doch die Ergebnisse der Studie zeigten das Gegenteil. Professorin Borjigin erklärte gegenüber "The Guardian": "Während des Sterbens spielte sich im Gehirn minutenlang etwas ab, das nach Leben aussah."

Diese Erkenntnisse widerlegen die Annahme, dass das Gehirn nach einem Herzstillstand sofort seine Funktionen einstellt. Im Gegenteil, das Gehirn ist während dieser Zeit hyperaktiv. Borjigin ist überzeugt, dass "Patientin Eins" eine Nahtod-Erfahrung hatte, die von außerkörperlichen Empfindungen, Lichtvisionen und Gefühlen der Freude oder Gelassenheit geprägt war.

Diese Studie bietet neue Einblicke in die Prozesse im Gehirn während des Sterbens und könnte das Verständnis von Nahtod-Erfahrungen revolutionieren.