So trauert Marine Le Pen um ihren Vater

Frankreichs führende Rechtsnationale Marine Le Pen trauert um ihren verstorbenen Vater Jean-Marie

"Ein ehrwürdiges Alter hatte den Krieger genommen, aber uns unseren Vater zurückgegeben", schrieb Marine Le Pen am Mittwoch auf der Plattform X. "Der Tod ist gekommen, um ihn uns wieder zu nehmen." Am Dienstag war der rechtsextreme Gründer der Front National im Alter von 96 Jahren gestorben.

Un âge vénérable avait pris le guerrier mais nous avait rendu notre père. La mort est venue nous le reprendre.



Beaucoup de gens qu’il aime l’attendent là-haut. Beaucoup de gens qui l’aiment le pleurent ici-bas.



Bon vent, bonne mer Papa ! — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 8, 2025

Marine Le Pen erfuhr auf Rückreise von Mayotte von Tod ihres Vaters

"Viele Menschen, die er liebt, warten dort oben auf ihn. Viele Menschen, die ihn lieben, weinen hier unten um ihn", schrieb Marine Le Pen. Das Verhältnis zwischen der rechten Führungsikone und ihrem Vater war jahrelang schwierig gewesen. Marine Le Pen, die die Partei übernommen hatte, wollte sie "entdiabolisieren" und bis in die gesellschaftliche Mitte hinein wählbar machen. Dafür brach sie politisch mit ihrem Vater, der letztlich aus der Partei ausgeschlossen wurde. Der Front National benannte sich in Rassemblement National um.

Berichten zufolge erfuhr Marine Le Pen auf ihrer Rückreise aus dem Überseegebiet Mayotte im Indischen Ozean vom Tod ihres Vaters. Den Fischersohn aus der Bretagne verabschiedete sie mit einer in der französischen Seefahrt gebräuchlichen Formulierung: "Guten Wind, gutes Meer, Papa", schrieb die 56-Jährige.

Zehn Festnahmen nach Freuden-Kundgebungen

Bei spontanen Freuden-Kundgebungen nach dem Tod von Jean-Marie Le Pen hat die Polizei in Frankreich unterdessen zehn Menschen in Gewahrsam genommen. In Paris seien es drei und in Lyon sieben Festnahmen gewesen, teilte die Exekutive am Mittwoch mit. In beiden Städten hatten sich am Dienstag mehrere Hundert Menschen versammelt, um den Tod Le Pens zu feiern. Dabei wurden einige Feuerwerkskörper gezündet und Mülltonnen in Brand gesetzt.