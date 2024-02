Sohn starb mit nur 19 Jahren: Große Trauer bei Ex-YouTube-Chefin Wojcicki

Marco Troper wurde nur 19 Jahre alt.

Große Trauer bei der ehemaligen YouTube-Chefin Susan Wojcicki (55). Marco Troper, eines ihrer fünf Kinder, wurde am vergangenen Dienstag auf dem Gelände der University of California in Berkeley bewusstlos in seinem Zimmer aufgefunden. Der Vorfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Feuerwehr und Polizei versuchten den 19-Jährigen noch zu retten, doch die Bemühungen waren vergebens. Wenig später erklärten sie den Teenager für tot.

Die genaue Todesursache ist derzeit noch unklar. Laut US-Medien gebe es allerdings keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung. Großmutter Esther Wojcicki erklärte allerdings gegenüber "SFGate", sie gehe von einer Drogen-Überdosis aus. „Er hat eine Droge eingenommen, und wir wissen nicht, was drin war", so die 83-Jährige.

"Mathe-Genie" und "liebevoll"

Laut der Großmutter sei Marco ein "Mathe-Genie" und sehr "liebevoll" gewesen. „Er war alles, was man sich von einem Sohn und Enkel hätte wünschen können. Er war etwas ganz Besonderes“. Der Tod sei für sie "herzzerreißend."

Susan Wojcicki, die Mutter des Verstorbenen, war von 2014 bis 2023 CEO von YouTube, das zu Google gehört. Sie äußerte sich bisher noch nicht öffentlich zu dem tragischen Vorfall.