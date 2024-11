Sohn von Mafia-Boss mysteriös verschwunden

Die Polizei in der süditalienischen Region Kalabrien ermittelt um das rätselhafte Verschwinden von Antonio Strangio, dem 42-jährigen Sohn des namhaften Nndrangheta-Bosses Giuseppe Strangio.

Die Familie Strangio war in der blutigen Fehde verwickelt, bei der im August 2007 in Duisburg sechs Personen getötet wurden.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen, nachdem in der Gemeinde San Luca, einer Hochburg der ́Ndrangheta, das verkohlte Auto Strangios entdeckt wurde, der als Landwirt arbeitete. Im Auto wurden verkohlte Knochenfragmente, einige Zähne und eine Halskette gefunden. Anfangs dachten die Ermittler, es handle sich um Reste eines Schafes. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um menschliche Reste handeln könnte, berichteten italienische Medien.

Die Ermittler prüfen jetzt, ob es sich bei den Resten um jene Strangios handeln könnte. Die Familie hatte erst Vermisstenanzeige erstattet, nachdem das verkohlte Auto entdeckt wurde. Antonio Strangio, Vater von vier Kindern, ist nicht vorbestraft, sein Vater war jedoch ein bekannter ́Ndrangheta-Boss. Giuseppe Strangio wurde 1974 wegen Mordes zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm wurde außerdem die Entführung eines Unternehmerssohn Cesare Casella im Jahr 1988 zur Last gelegt, der mehr als zwei Jahre lang in der Hand seiner Entführer blieb.

Die Hypothese, dass das organisierte Verbrechen hinter Antonio Strangios rätselhaftem Verschwinden stecken könnte, gewinnt an Boden. Die Strangio-Familie zählt zu den einflussreichsten Clans der Ndrangheta. 2007 waren sechs Italiener vor einem Restaurant in Duisburg auf offener Straße erschossen worden. Auslöser soll eine Fehde zwischen zwei 'Ndrangheta-Clans gewesen sein. Der Haupttäter Giovanni Strangio wurde 2011 zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Morde zählen zu den aufsehenerregendsten Mafia-Taten in Deutschland.