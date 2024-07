Soldat in England niedergestochen

Die Ermittler seien am Dienstagabend alarmiert worden, teilte die Polizei in der englischen Grafschaft Kent mit. Das Opfer sei mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in einem ernsten Zustand. Premierminister Keir Starmer verurteilte den Angriff.

"Ich bin schockiert und entsetzt über die Nachrichten, dass ein Soldat in Kent angegriffen wurde", schrieb der Regierungschef auf der Plattform X. Seine Gedanken seien bei dem Soldaten, seiner Familie und den Streitkräften. "Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung."

I am shocked and appalled by the news that a soldier has been attacked in Kent.



All our thoughts are with the soldier, his family and our Armed Forces community, who serve to keep all of us safe.



I wish him a swift recovery.