Stärke 5,6: Heftiges Erdbeben in der Türkei

Das Epizentrum sei in der Schwarzmeer-Provinz Tokat gelegen, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad mit. Ein zweistöckiges Haus und fünf Viehställe hätten Schaden genommen. An einer Moschee wurde das Minarett beschädigt, wie auf Bildern zu sehen war. Verletzte oder Todesopfer meldeten die Behörden zunächst nicht.

Village houses and Tekkeyeni mosque minaret were demolished in Sulusaray town of Tokat during the earthquake. #deprem #EARTHQUAKE pic.twitter.com/FlfAYfBNaF