"Stärkster Hinweis" für Leben im All: Forscher vermelden Sensation

Hinweise auf ein Leben jenseits der Erde - das macht "K2-18b" so spannend.

Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film: Auf einem Planeten, der 124 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt, haben Forscher chemische Spuren gefunden. Das Spannende daran: Sie können nur von lebenden Wesen produziert werden - zumindest unseres Wissens nach.

Mit dem James Webb-Weltraumteleskop (JWST) entdeckten die Wissenschafter auf dem Planeten K2-18b Spuren von Dimethylsulfid (DMS) und Dimethyldisulfid (DMDS) – Chemikalien, die auf der Erde von Mikroben im Meer produziert werden. Diese Entdeckung gilt laut Daily Mail als der "stärkste Hinweis" auf Leben außerhalb unseres Sonnensystems und lässt die Herzen aller Wissenschaftler höher schlagen.

Kein gewöhnlicher Planet

K2-18b ist kein gewöhnlicher Planet – er ist 2,6-mal so groß und 8,6-mal so schwer wie die Erde! Experten glauben, dass der Planet komplett von einem Ozean bedeckt ist und in der "habitablen Zone" seiner Sonne liegt. Das bedeutet, dass es dort möglicherweise Bedingungen gibt, die Leben ermöglichen. Und obwohl ein Jahr auf K2-18b nur 33 Tage dauert, könnten die Temperaturen dort denen der Erde ziemlich ähnlich sein.

Die Forscher sind sich sicher, dass diese Entdeckung ein riesiger Schritt ist, um endlich zu beweisen, dass wir nicht alleine im Universum sind. Doch sie bleiben vorsichtig: Auch wenn die Chemikalien auf K2-18b tausendfach stärker als auf der Erde sind, ist es noch zu früh, um endgültig zu sagen, dass hier Leben existiert. Es braucht noch viele weitere Tests, um diese unglaubliche Entdeckung zu bestätigen. Aber eines ist sicher: Die Jagd nach Leben im All hat gerade eine neue, spannende Wendung genommen!