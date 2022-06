Star-Wars-Fan sammelt mit selbstgebautem X-Wing Spenden für Ukraine

Die Idee, einen eigenen X-Wing zu bauen, entstand bereits im Jahr 2016. Sechs Jahre brauchte Lekiachvili, um das Projekt fertigzustellen – zwischenzeitlich musste er sogar seine Garage erweitern, weil das Raumschiff zu groß wurde. Jetzt möchte er das fertige Raumschiff für den guten Zweck einsetzen: "Um das böse Imperium zu bekämpfen, so wie in den Filmen", sagt der Arzt aus Atlanta.

Für ihn bedeutet dies, Spenden für die Ukraine zu sammeln. Denn die russische Invasion begann just Anfang des Jahres 2022, als Lekiachvili mit seiner Bastelarbeit fertig wurde. Auch die Tatsache, dass er und seine Frau beide Wurzeln in Polen haben, einem direkten Nachbarn der Ukraine, verstärkte den Wunsch, mitzuhelfen.

Anstatt das Raumschiff in der Garage stehen zu lassen, begann Lekiachvili die Aufmerksamkeit zu nutzen: "Wir rollen den X-Wing raus und die Leute stehen Schlange. Kinder wollen sich hineinsetzen und Knöpfe drücken, Fotos machen und spenden. Es ist bereits eine gute Summe zusammengekommen."

