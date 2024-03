Bettwanzen-Hysterie in Frankreich: War es Putin-Propaganda?

Im vergangen Sommer war das Gerücht, dass Frankreich mit Bettwanzen verseucht sein soll, ein heißes Thema im Netz. Mittlerweile vermutet die französische Regierungen Russland hinter der Panikmache.

Nach Einschätzung der Regierung in Frankreich steckt Russland hinter der "Bettwanzen-Panik" - der Europaminister, Jean-Noël Barrot, sagt dem Sender "TF1": "In den Onlinediensten aufgeblasen worden durch Konten, die mit Russland in Verbindung stehen".

Der Minister vermutet: "Es wurde sogar fälschlicherweise eine Verbindung gezogen zwischen der Ankunft der ukrainischen Flüchtlinge und der Ausbreitung von Bettwanzen". Laut Barrot sei das Gerücht von Konten verbreitet worden, welche in Verbindung zum Kreml stehen.

Die Krabbeltiere haben im vergangen Sommer das Netz massiv beschäftigt - unter anderem Videos, auf denen nicht identifizierbaren Insekten in einem Zug zu sehen sind - die "New York Times" geht von einer "kollektiven Post-Covid-Psychose" aus.

Für die französische Regierung ist Putin eine Bedrohung für die Stabilität in Europa - der Kreml versuche gezielt mit Falschinformationen die Menschen zu verunsichern.