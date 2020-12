Steuer-Ermittlungen gegen Bidens Sohn Hunter

Laut Übergangsteam von Joe Biden, ermittelt Staatsanwaltschaft in Delaware gegen Hunter Biden.

USA. Der Sohn des designierten US-Präsidenten ist ins Visier von Steuerermittlern geraten, wie das Übergangsteam der Präsidentschaft Bidens bekanntgab.

"Präsident Biden ist sehr stolz auf seinen Sohn, der in den vergangenen Monaten schwierige Herausforderungen, darunter schwere persönliche Angriffe, bewältigt hat, nur um noch stärker daraus hervorzugehen", heißt es in einer Stellungnahme. Hunter Biden sagte dazu: "Ich nehme diese Angelegenheit sehr ernst, aber ich bin zuversichtlich, dass eine professionelle und objektive Überprüfung dieser Angelegenheiten zeigen wird, dass ich meine Angelegenheiten rechtmäßig und angemessen behandelt habe, auch mit Hilfe von professionellen Steuerberatern."