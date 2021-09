× Straßenkünstler Banksy demaskiert!

Einer Theorie zufolge, ist einer der virtuellen Schöpfer der Band Gorillaz, der erfolgreiche Straßenkünstler Banksy.

Niemand weiß wer Banksy ist, abgesehen von einer Handvoll ausgewählter Leuten, jedoch gibt es einige wirkliche überzeugende Theorien. Einige Leute glauben, dass es Musiker Robert Del Naja ist, während andere glauben, dass es sich um den Künstler Robert Gunningham handelt. Manche Leute dachten sogar, dass es Art-Attack-Moderator Neil Buchanan sei. Eine Theorie sticht jedoch immer wieder in den Vordergrund, und zwar dass Banksy ein Typ namens Jamie Hewlett sein könnte.

Auch wenn den meisten Leuten der Name unbekannt ist, so sollte ihnen seine Arbeit ein Begriff sein. Hewlett ist einer der Schöpfer des Comics Tank Girl, aber wahrscheinlich besser bekannt für seine Arbeit als Mitschöpfer, neben Damon Albarn, der Gorillaz.

Nun, diese Theorie, hier vertreten durch den TikTok-Account @urbanartclub, bezieht sich auf eine Zeit, als Albarns ehemalige Band Blur ein Album namens Think Tank veröffentlichte. Das ist wichtig, denn das Artwork für das Album wurde von Banksy entworfen. Das Video legt nahe: „Wir glauben, dass wir Banksy gefunden haben.

2010 wurde Banksys Film - Produktionsfirma mit dem Namen J. Hewlett unterzeichnet.

Hewlett ist Banksy

Behauptungen kamen erstmals im April 2019 ans Licht, nachdem ein Forensik-Experte, der sich dafür entschieden hatte, anonym zu bleiben, um keine „Hassmails wegen seiner Entlarvung“ zu erhalten, den Brotkrümel gefolgt war und diese Zusammenhänge aufgedeckt hatte. Er sagte gegenüber Metro: „Paranoid Pictures, die einzige Produktionsfirma von Banksys Dokumentarfilm Exit Through The Gift Shop, gehört Pest Control Office Ltd, der Agentur, mit der Banksy-Kunst gekauft wurde. Pest Control Office ist im Besitz von Picturesonwalls Limited, einem Unternehmen, das Drucke anderer Straßenkünstler verkauft. Picturesonwalls Ltd gehört Jamie Hewlett.

Somit scheint eh nah, dass Jamie Hewlett, Banksy ist, oder ihm zumindest sehr nahe steht. Banksys Pressespreche hat die Behauptungen in der Vergangenheit bestritten und eine Erklärung veröffentlicht, die lautete: "Jamie Hewlitt ist nicht der Künstler Banksy." Die Leute haben jedoch bemerkt, dass der Nachnamen falsch buchstabiert und daher ein weiterer Banksy-Trick sein könnte.