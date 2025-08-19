Streik bei Air Canada beendet

Die Gewerkschaft CUPE hat eine Einigung mit der Fluggesellschaft Air Canada erzielt und beendet damit den dreitägigen Arbeitskampf. "Der Streik ist beendet", teilte die Gewerkschaft auf Facebook mit.

"Wir haben eine vorläufige Vereinbarung, die wir Ihnen vorlegen werden." Details wurden zunächst nicht bekannt. Der erste Ausstand des Kabinenpersonals von Air Canada seit 1985 hatte am Samstag begonnen und hunderttausende Passagiere mitten in der Sommerreisezeit getroffen.

Die kanadische Fluglinie bestätigte die Einigung und kündigte an, den Flugbetrieb Schritt für Schritt wieder aufzunehmen. Erste Flüge dürfte es am Dienstagabend geben.

Kern des Konflikts waren die Forderungen der Flugbegleiter nach höheren Löhnen und einer Bezahlung für Tätigkeiten am Boden, wie etwa das Einsteigenlassen der Passagiere. Bisher werden sie, wie bei den meisten Fluggesellschaften üblich, nur für die Zeit entlohnt, in der sich das Flugzeug bewegt. In den USA haben die Flugbegleiter von American Airlines und Alaska Airlines in jüngsten Tarifabschlüssen bereits durchgesetzt, dass die Bezahlung mit dem Boarding der Passagiere beginnt.