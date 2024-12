Stundenlanger Kampf: Krokodil tötete Frau in Indonesien

Nach einem Krokodilangriff ist eine Frau in Indonesien tot aufgefunden worden.

Nachbarn versuchten mehrere Stunden lang, die Frau aus dem Maul des Tieres zu befreien, wie Kornelius Wau, ein Mitarbeiter der örtlichen Behörden in Nord-Sumatra, berichtete. Man habe jedoch nur noch die Leiche der Frau bergen können. Das Opfer soll schwere Verletzungen an den Armen und Beinen gehabt haben. Unklar blieb, was anschließend mit dem Tier passiert ist.

Das Krokodil sei bereits seit einiger Zeit immer wieder von Bewohnern in der Gegend gesehen worden, hieß es. Im weltgrößten Inselstaat Indonesien sind Krokodilangriffe keine Seltenheit, besonders in ländlichen Gebieten. 2023 wurden laut der Organisation Crocattack 170 Menschen in Indonesien von Krokodilen attackiert, 85 dieser Angriffe verliefen tödlich.