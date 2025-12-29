Zwei Tote nach Hubschrauber-Crash in den USA

Im US-Bundesstaat New Jersey sind zwei Hubschrauber kurz nach Abflug von einem lokalen Flugplatz zusammengestoßen und abgestürzt.

Ein Pilot (71) starb bei dem Unfall im Atlantic County am Sonntag (Ortszeit) direkt am Unglücksort. Der Pilot (65) des anderen Helikopters war schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert und dort später für tot erklärt worden, wie US-Medien unter Berufung auf Einsatzkräfte und die Luftfahrtbehörde FAA berichteten.

Bei den beiden Männern handelte es sich demnach um die einzigen Insassen und Opfer des Unglücks. Demnach kollidierten die Hubschrauber in der Luft und stürzten dicht beieinander auf ein Feld im Ort Hammonton, rund 56 Kilometer südöstlich von Philadelphia.

Brennende Wrackteile verursachten zudem ein Feuer am Boden, das erst nach Stunden gelöscht werden konnte, berichtete der Sender 6abc Philadelphia. Die beiden Piloten hätten zuvor noch gemeinsam bei ihm gefrühstückt, erzählte der Besitzer eines Cafés am örtlichen Flugplatz von Hammonton dem Sender. Zu beobachten, wie die beiden Maschinen nur Minuten nach dem Aufbruch zusammenstießen und abstürzten, sei äußerst schockierend gewesen.