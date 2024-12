Südkorea: Präsident ruft Kriegsrecht aus!

Die Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea spitzen sich mehr und mehr zu.

Südkoreas Staatschef Yoon Suk-yeol hat das Kriegsrecht ausgerufen. "Um ein liberales Südkorea vor den Bedrohungen durch Nordkoreas kommunistische Truppen zu schützen (...) rufe ich hiermit das Kriegsrecht aus", sagte Yoon am Dienstag in einer live übertragenen Fernsehansprache. Südkorea und Nordkorea befinden sich seit dem Ende des Korea-Krieges 1953 weiter im Kriegszustand, in jüngster Zeit hatten die Spannungen zwischen beiden Ländern zugenommen.