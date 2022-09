Flick will mit Deutschland in das Final-Four-Turnier

Deutschlands Fußball-Nationalteam hat die erstmalige Teilnahme am Finalturnier der Nations League im Visier.

Mit einem Heimsieg gegen den überraschenden Tabellenführer Ungarn am Freitag in Leipzig und einem Erfolg im Klassiker drei Tage später im Londoner Wembley-Stadion gegen England kann sich das DFB-Team den Sieg in Gruppe 3 holen. Der Abschluss muss jedoch ohne die Leistungsträger Manuel Neuer, Leon Goretzka und Julian Brandt stattfinden.

Die Bayern-Asse Neuer und Goretzka mussten nach positiven Tests aus dem DFB-Quartier abreisen. Auch Brandt laboriert an einem Infekt, sein Coronatest war negativ. "Klar, die Alarmglocken gehen bei einem an, weil es unmittelbar erstmal heißt, man ist raus und kann der Mannschaft nicht helfen", verdeutlichte der Gladbacher Jonas Hofmann die diffizile Lage.

Flick peilt Final-Four-Turnier an

Für Teamchef Hansi Flick ist das Doppel auch ein letzter Test unter Wettkampfbedingungen vor der WM von 20. November bis 18. Dezember in Katar. "Deswegen müssen wir jetzt in den Turniermodus reingehen und von Anfang an da sein", sagte Flick. Er denkt aber auch schon an das Zwischenjahr 2023. Dann hat Deutschland als für die EM 2024 qualifizierter Gastgeber keine Pflichtpartien - es sei denn, man erreicht das Nations-League-Finale im Juni.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir im Sommer das Final Four spielen wollen, weil es ein großer Erfolg für uns wäre, die Gruppenphase als Erster zu bestehen. Aber es wären für uns auch die einzigen beiden Pflichtspiele, die wir dann hätten. Daher wäre es umso besser, umso wichtiger, ins Final Four einzuziehen", betonte Flick.

Bisher hat die DFB-Auswahl das Final Four der Nations League immer verpasst. 2018 verhinderte als Tabellenschlusslicht nur eine Modusänderung den peinlichen Abstieg in die B-Liga. 2020 reichte es nach dem 0:6 in Spanien nur zu Platz zwei in der Gruppe.

Aktuell liegt Deutschland (6 Punkte) einen Zähler hinter dem Sensationsteam Ungarn (7) auf Platz zwei. Dahinter folgt Italien (5), das am Freitag England (2) empfängt. Die "Three Lions" haben in vier Partien erst einen Treffer erzielt und kämpfen gegen den Abstieg. Eine Niederlage in Mailand würde bereits den Gang in die Liga B bedeuten.