Surfer überlebt wie durch ein Wunder Hai-Angriff

Australien. Ein 29-jähriger Surfer verbrachte zunächst einen ganz normalen Tag auf Kangaroo Island vor Australiens Südküste, als er sich plötzlich "wie von einem Lastwagen gerammt" fühlte. Er wurde von einem weißen Hai angegriffen, der ihn am Rücken, Po und Ellbogen erwischt und ein Stück von seinem Surfbrett abgebissen hatte. In einem handschriftlichen Brief aus dem Krankenhaus berichtete der Surfer seine Erlebnisse rund um die Attacke.

Der 29-Jährige paddelte nach dem Hai-Angriff mit Bisswunden an den Strand zurück und musste danach noch mindestens 300 Meter laufen, um Hilfe zu finden. Die Polizei sagt, dass der verletzte Mann anschließend auf dem Parkplatz von einem anderen Surfer aufgesammelt und später auf das Festland geflogen worden sei. Seine Verletzungen seien aber nicht lebensbedrohlich.

JUST IN: The surfer who was attacked by a shark in water off KI yesterday has released a statement. In it he says it felt like he was hit by a truck! @9NewsAdel pic.twitter.com/faTyyCq6cY