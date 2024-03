Syrien: Drogen halten Assad-Regime am Leben

Süchtig machendes Mittel gegen Armut, Schmerzen und politische Ohnmacht, Aufputschmittel für Soldaten

"Ich wollte einfach nur vergessen. All das Elend und alles, was ich verloren habe", sagt der Syrer Ahmad, dessen Name redaktionell geändert wurde. Er will Anonymität. Denn um zu vergessen, griff er zu verbotenen Mitteln. Jahrelang war er abhängig von der synthetischen Droge Captagon. Wie ihm geht es vielen im kriegsgebeutelten Syrien. Es ist eine der zahllosen Folgen des Krieges, der Mitte März in sein 14. Jahr geht.

Der Konflikt in Syrien hatte im Frühjahr 2011 mit Protesten gegen die Regierung von Machthaber Bashar Al-Assad begonnen. Die Regierung ging mit Gewalt dagegen vor. Heute ist das Land gesplittet. Assad kontrolliert inzwischen wieder zwei Drittel des Landes. Der Nordwesten ist unter Kontrolle von Oppositionskräften. Eine politische Lösung für den Konflikt ist bis heute nicht in Sicht.

Drogenproduktion

"Die illegale Drogenproduktion und der Handel damit waren schon immer Teile des 'Syrien-Konflikts'", sagt Zaher Sahloul, Direktor der in den USA ansässigen Nichtregierungsorganisation MedGlobal, die Menschen in Katastrophenregionen Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglicht. Während lange Zeit vor allem der Drogenhandel aus Syrien heraus international an Aufmerksamkeit gewonnen habe, sei der Drogenkonsum unter Syrern oft außer Acht gelassen worden. Laut einer Studie von MedGlobal hat sich dieser aber seit Ausbruch des Krieges fast verdreifacht.

Mehr als 80 Prozent der Drogenabhängigen Syrer sei männlich. Ein Großteil davon sei nicht einmal 30 Jahre alt. Verbreitet sei der Konsum in allen Gebieten: Rund 50 Prozent der Konsumenten lebten in den Oppositionsgebieten im Nordwesten des Bürgerkriegslands, rund 20 Prozent in den von der Regierung kontrollierten Gebieten und 30 Prozent lebten im Asyl im Ausland. Syrien selbst gelte der Studie zufolge als das Land mit der höchsten Zahl an Drogenabhängigen in der arabischen Region.

Zahlreiche Gründe

Die Gründe für den Drogenmissbrauch unter Syrern sind vielfältig: Viele der Kämpfer und Soldaten Assads nutzen sie laut Sahloul als Stimulanzien. Besonders unter hochrangigen Offizieren sei der Konsum weitverbreitet. Verwundete im Krieg nutzen die Drogen vor allem, um Schmerzen zu unterdrücken. Der generelle Mangel an Medikamenten im Land lasse den Menschen oft keine andere Wahl. Hinzu käme der einfache Zugang: "Das Aufblühen des Drogenhandels und seiner lokalen Herstellung hat dazu geführt, dass Drogen ausreichend verfügbar und günstig zu erwerben sind", so Sahloul. Viele wollten der Realität entfliehen.

Auch die verheerende wirtschaftliche Lage trage zu der Verbreitung bei. "Armut ist ein Faktor, der den Drogenkonsum begünstigt", sagt der MedGobal-Direktor. Besonders arme Viertel mit schutzbedürftigen Gruppen seien zum Ziel von Drogenhändlern geworden. Insbesondere Teenager und Witwen würden auf diese Weise ausgenutzt.

Wie aus dem Weltdrogenbericht 2023 hervorgeht, ist Captagon die meistgenutzte stimulierende Droge im Bürgerkriegsland. Laut MedGlobal sind der Konsum von Cannabis und Drogen wie Kokain aber ebenfalls weitverbreitet. Captagon ist die Droge, die das Regime in Damaskus aufrechterhält, wie es heißt. Der weltweite Handel mit den Amphetamin-Tabletten zählt den Angaben nach zu den Haupteinnahmequellen der syrischen Regierung.

Internationale Ermittler halten Syrien mittlerweile für einen der weltweit größten Hersteller der Droge. 80 Prozent des weltweiten Captagon-Angebots wird demnach in Syrien hergestellt. Beteiligt am Schmuggel sind den Angaben zufolge Menschen aus dem engsten Kreise Assads und Anführer der libanesischen Hisbollah. Deren Miliz kämpft im syrischen Bürgerkrieg an der Seite der Regierungstruppen.

Die syrische Regierung nutzt die Drogen und den Handel damit laut Oppositionskräften im Nordwesten Syriens aber genauso auch als Kriegswaffe. "Das syrische Regime und seine verbündeten Länder wie der Iran und seine Milizen, die Drogen in den Nordwesten Syriens schmuggeln, versuchen systematisch, die Gesellschaft zu zerstören", sagt Khaled Al-Asaad, der Direktor der von der Opposition kontrollierten Militärpolizeibehörde in Nordwestsyrien. "Ich glaube, dass der Grund dafür darin liegt, dass das Regime nicht in der Lage war, die Gebiete außerhalb seiner Kontrolle mit Waffengewalt zu erobern."

Im Nordwesten Syriens gibt es nur eine Klinik, die Drogenabhängige beim Entzug unterstützt. Hier ist auch der Captagon-Abhängige Ahmad gelandet. Seit einem Jahr lässt er sich hier behandeln. "Ich bin froh, dass ich hier hergekommen bin. Ich empfehle anderen Abhängigen, sich behandeln zu lassen."