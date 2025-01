Ein Video der Begrüßung zwischen der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock und dem syrischen Machthaber Ahmed al-Scharaa sorgt für Empörung. Scharaa verweigerte der Ministerin den Handschlag. Ihrem französischen Amtskollegen reichte er dagegen die Hand.

Ahmed al-Scharaa gab Baerbock bei der Begrüßung auf dem roten Teppich nicht die Hand, sondern legte seine Hand auf die Brust. In Bezug auf das Händeschütteln zwischen Frauen und Männern gibt es im Islam keine eindeutige Regelung. Im Koran selbst findet sich keine Regel, die explizit das Händeschütteln zwischen Mann und Frau thematisiert.

The decision by Syria’s new leader al-Julani to only shake hands with France’s male Foreign Minister J.N Barrot but not with Germany’s female Foreign Minister A. Baerbock says something about where Syria is heading under the new government.



