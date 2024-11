"Tagesschau" schafft "Damen und Herren" ab

Die "Tagesschau" schafft eine langjährige Tradition ab und ändert die Begrüßung.

Um Punkt 20 Uhr werden die ARD-"Tagesschau"-Zuschauer von den Nachrichtensprechern Jens Riewa (61) und Co. mit folgenden Worten begrüßt: "Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau." Die Nachrichtensendung bricht nun mit dieser langjährigen Tradition und verändert die Begrüßung. Seit dem 21. November heißt es stattdessen: "Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau." Die förmliche Anrede "Damen und Herren" wird gestrichen, wie "Bild" berichtet.

Sollte die Anrede damit genderneutral ausfallen? "Die Veränderung basiert unter anderem auf einer qualitativen Zuschauerbefragung und entspricht dem Wunsch nach einer authentischen und zugänglichen Ansprache", begründet der NDR gegenüber "Bild". Offenbar sei die ursprüngliche Begrüßung zu altmodisch gewesen.

"Die Tagesschau orientiert sich bei den Sprechertexten zunehmend am gesprochenen Wort statt an formeller Schriftsprache", so eine NDR-Sprecherin.

Geteilte Meinung auf X

"Seitdem die Tagesschau nicht mehr mit den Worten ‚Guten Abend, meine Damen und Herren‘ eingeleitet wird, fühle ich mich nicht mehr angesprochen", kritisiert ein User. Andere finden die Änderung gut: "Eine elegante Lösung", um das Gendern zu umschiffen. "Klingt zwar ungewohnt für alte Tagesschau-Hasen, erfüllt aber seinen Zweck."