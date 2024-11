Nach 16. Versuch! Eurojackpot schon wieder nicht geknackt

Verrückt! Auch im 16. Anlauf ist der Eurojackpot von 120 Millionen Euro nicht geknackt worden.

Heute wurde der Rekord für aufeinanderfolgende Ziehungen ohne Hauptgewinner bei Eurojackpot eingestellt. Am Dienstag wird wieder gezogen – dann ist es der bereits 17. Versuch den Jackpot von 120 Millionen Euro abzuräumen.

Trotzdem brachte die Ziehung Millionäre hervor, denn in der Gewinnklasse 2 gewannen mehrere Spieler und räumten jeweils drei Millionen Euro ab – so gab es etwa in Deutschland acht Gewinner dieser Gewinnklasse.

Die Zahlen der Eurojackpot Ziehung vom Freitag 29. November 2024:

Gewinnzahlen 5 aus 50: 10 – 19 – 24 – 25 – 40

Eurozahlen 2 aus 12: 5 – 9

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Der Eurojackpot ist eine Lotterie an der 19 europäische Länder teilnehmen. Spieler tippen zunächst 5 Zahlen aus 50 und anschließend die Eurozahlen, also 2 aus 12. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen. Jeden Dienstag und Freitag haben Spieler die Chance den Millionen-Jackpot zu knacken.