Taliban verwehren Afghanen Zugang zum Flughafen

Die Taliban wollen verhindern, dass afghanische Staatsbürger das Land verlassen.

Nach Informationen der BBC, lassen die Taliban keine Afghanen mehr zum Flughafen in Kabul. Die Lage sei "zu chaotisch", so der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid bei einer Pressekonferenz.

Alles ausländischen Staatsbürger sollen bis zum 31. August außer Landes gebracht werden, afghanische Staatsbürger sollen allerdings bleiben: „Wir brauchen ihr Talent“, so Zabihullah Mujahid. Die Amerikaner sollen, so der Islamist, Afghanen „nicht zur Flucht zu ermutigen“. Afghanische Staatsbürger sollen zu Hause bleiben.

Die militant-islamistischen Taliban bestehen darauf, dass die Evakuierungen aus Afghanistan bis Ende des Monats abgeschlossen sind. "Wir wollen, dass alle Ausländer bis zum 31. August evakuiert werden", sagte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudshahid in einer Pressekonferenz am Dienstag. Unterdessen berichtet die UNO von Massenhinrichtungen von Zivilisten und Angehörigen regierungstreuer Sicherheitskräfte nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan.