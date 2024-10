Taliban-Wahnsinn in Afghanistan: Frauen dürfen nicht mit Frauen reden

Unter den Taliban in Afghanistan herrschen völlig verrückte Verhältnisse.

Frauen werden in Afghanistan massiv unterdrückt.

Sie müssen sich gänzlich verhüllen und dürfen auf keinen Fall mit Männern reden. Den Frauen in Afghanistan wird die Stimme genommen. Vom öffentlichen Leben sind sie quasi ausgeschlossen. Jetzt verschärfen die Taliban ihre Diktatur gegen die Frauen noch weiter. Khalid Hanafi, der Taliban-Minister für Tugend, hat nun den Frauen verboten, mit Frauen zu reden.

Taliban-Diktatur

Im Taliban-Land herrscht der absolute Horror. Mädchen werden zum Beispiel auch dazu gezwungen, nach der sechsten Klasse die Schule zu verlassen. Sie dürfen nicht an Universitäten studieren und nur noch in Begleitung von verwandten Männern reisen. Auch Parks dürfen sie nicht besuchen. Am Schlimmsten: Auspeitschungen sind an der Tagesordnung, Frauen in Afghanistan haben alle Rechte verloren.