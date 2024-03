Taucher stirbt im Bodensee

Passanten entdeckten Mann am Ufer des Sees in Baden-Württemberg

Beim Tauchen im Bodensee ist ein 61 Jahre alter Mann am Sonntag gestorben. Seine genaue Todesursache ist bisher unklar. Wie die Polizei in Göppingen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg mitteilte, leitete der Mann aus bisher ungeklärten Gründen nach etwa zehn Minuten unter Wasser einen Notaufstieg an die Oberfläche ein. Danach entdeckten Passanten den Taucher am Ufer treibend. Reanimationsversuche des Rettungsdienstes blieben ohne Erfolg.