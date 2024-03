Tausende Menschen bei Begräbnis von Nawalny

In Moskau hat die Trauerfeier für Alexej Nawalny begonnen.

An der Kirche zu Ehren der Gottesmutterikone "Lindere mein Leid" im südöstlichen Bezirk Marjino drängten sich Hunderte Menschen an Metallgittern, um sich von dem Oppositionsführer zu verabschieden. Das Team von Nawalny bezifferte die Zahl der Anwesenden mit mehr als 1.000 Menschen. Viele trugen Blumen in den Händen.

Auf "X" (Twitter) wurde ein Video gepostet - zu sehen: Nawalnys Mutter, die sich gerade von ihrem Sohn verabschiedet. Es ist eine russische Tradition, sich am offenen Sarg zu verabschieden.

???? Alexei Navalny's mother says farewell to her son in the church pic.twitter.com/MOu9CJTgo0 — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Beamte bewachen die Beerdigung

Metallgitter wurden weiträumig aufgestellt, Dutzende Einsatzfahrzeuge mit Uniformierten bezogen schon in der Früh Stellung, Uniformierte überprüften Dokumente und persönliche Gegenstände von Passanten, wie russische Medien meldeten. Das mobile Internet sei runtergeregelt worden. An der Kirche hing den Berichten zufolge eine Aufforderung, nicht zu filmen oder zu fotografieren.

Nawalny, der als wichtigster Gegner von Kreml-Chef Wladimir Putin galt, versetzt den Machtapparat Beobachtern zufolge auch nach seinem Tod in höchste Anspannung. Die Trauerfeier in der Kirche war für 14.00 Uhr Ortszeit, die Beerdigung zwei Stunden später auf dem Borissow-Friedhof geplant.

Bei der Trauerfeier auch vor Ort sind die Botschafter aus Deutschland, Frankreich und den USA.

Der deutsche Botschafter in Russland, Alexander Graf @Lambsdorff nimmt mit Botschaftern anderer EU-Länder an der Trauerfeier für #Navalny im Moskauer südöstlichen Bezirk Marjino teil. pic.twitter.com/7ADhEDt5tf — Marina Rudyak 卢玛丽 (@RudyakMarina) March 1, 2024

Nawalny starb am 16. Februar nach Behördenangaben im Straflager mit dem inoffiziellen Namen "Polarwolf" in der sibirischen Arktisregion Jamal im Alter von 47 Jahren. Die Umstände seines Todes sind nicht geklärt. Der durch den Giftanschlag und wiederholte Einzelhaft im Lager geschwächte Politiker soll bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen und trotz Wiederbelebungsversuchen gestorben sein. Nach Angaben von Nawalnys Team ist im Totenschein von "natürlichen" Ursachen die Rede.