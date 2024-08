"Taylor Swift" nach Begegnung mit Drohne verschwunden

Das Drama um eine verschwundene jung Adler-Dame geht gerade viral - und das nicht nur, weil die Show-Raubvogel der Falknerei Burg Greifenstein in Thüringen den Namen "Taylor Swift" trägt.

Greifenstein. Taylor Swift beherrscht derzeit die Schlagzeilen. Ob als US-Megastar, der möglicherweise nach den Anschlagsplänen und den gecancelten Wien-Shows nun doch am Mittwoch im Ernst-Happel-Stadion auftreten könnte - als Überraschungsgast im Rahmen der „Coldplay“-Konzerte. So lautet zumindest ein Hammer-Gerücht. Für Aufregung sorgt Taylor Swift bzw. ihr Name bzw. eine Adler-Dame indes auch in der Rubrik "Kuriose Tierwelt".

Wie in sozialen Medien nämlich gepostet und schon mehr als 30.000 Mal geteilt wurde, ist auf einer Falknerei am Rande des Thüringer Waldes in Deutschland, konkret: auf der Burg Greifenstein, eine fünf Monate junge Adler-Dame abgängig. Der Grund: Laut Facebook soll am Wochenende das (tägliche) Flugprogramm zum wiederholten Male durch eine Drohne gestört worden sein. Davor habe sich der Greifvogel "Taylor Swift" erschreckt und sei ins Tal geflogen.

Da "Taylor" erst 5 Monate alt ist, hat sie Schwierigkeiten den Weg nach Hause von alleine zu finden. Ihren GPS-Tracker hat sie leider selbst demontiert.

"Taylor" ist vollständig schwarz gefärbt und mit 5kg Gewicht viel größer als etwa ein Rotmilan oder ein Mäusebussarde. Ihre Flügelspannweite übertrifft auch die eines Graureihers. Sie trägt Lederriemen an den Füßen und ein Glöckchen, daher kann man sie beim Fliegen unter Umständen auch hören! Die letzte Sichtung des American Eagles war am Freitag, zirka 25 Kilometer von der Burg Greifenstein entfernt bei Teichel.