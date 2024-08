Hammer-Gerücht: Taylor Swift soll am Mittwoch in Wien performen

Nach ihrer Europa-Tournee am 20. August soll die Sängerin nach Wien zurückkehren

Am Dienstag (20. August) beendet Taylor Swift ihre Eras Europa-Tour. Einen Tag später stehen in Wien Coldplay auf der großen Bühne. Die Band wird am Mittwoch und Donnerstag sowie Samstag und Sonntag im Ernst Happel-Stadion für Stimmung sorgen. Angeblich mit einer Riesen-Überraschung im Gepäck. Denn laut Ö3 soll Taylor Swift als möglichen Spezialgast dabei sein. Fraglich, ob sie damit nicht nur für noch mehr Unmut bei ihren Fans sorgen würde.

Heimische Swifties enttäuscht

Den österreichischen Swift-Fans wäre schon einmal geholfen, wenn sich ihr Idol überhaupt zu den Geschehnissen äußern würde. Seit der Absage in Wien wegen des geplanten Terroranschlags, verlor Swift kein Wort mehr über die Shows.





Wiedergutmachung geplant

Die britische Zeitung "The Sun" machte den Swifties hierzulande ebenso Hoffnung. Laut der Zeitung gäbe es drei mögliche Szenarios. Ein Insider sprach davon, wie Swift nach einer Lösung suche, um die geplatzten Konzerte wiedergutzumachen. Eine Möglichkeit sei, dass Swift ihr nächstes Musikvideo in Wien dreht.Auch Live-Übertragungen aus Nordamerika sollen zur Debatte gestanden sein. Die wahrscheinlichste Variante sei, dass Swift nächstes Jahr ihre Europa-"Eras Tour 2025" in Wien starten könnte.

Doch all diese Szenarien sind natürlich nur Spekulationen.