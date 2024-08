× „Österreich ist ihr sch***egal!“ Fans toben über Swift-Comeback in London

Ihre drei Wien-Konzerte wurden wegen Terror-Warnung abgesagt. Doch Taylor Swift schweigt weiter dazu und raubt ihren Austro-Fans jetzt sogar den allerletzten Hoffnungsschimmer.

„Sie lässt uns im Stich“, „Eine Schade“, „Ihr geht es nur ums Geld. Wir sind nur Transaktionen“ Oder, etwas derber: „Österreich ist ihr scheißegal!“ Neuer Shitstorm für Taylor Swift, weil sie nun schon seit mehr als 8 Tagen zur Terror-bedingten Absage ihrer drei Wien-Konzerte für 190.000 Fans schweigt. Weil sie den enttäuschten Fans keine Trost spendet. Lieber in London ein Party schmiss. Und selbst am Donnerstag beim „Comeback-Konzert“ im Londoner Wembely Stadion kein einziges Wort über das Drama in Österreich verlor. Dort zog sie ihre Rekord-Show „Eras“ mit abgebrühter Professionalität durch und ohne Empathie für ihre Austr-Fans druch. . Einzig ihr Statement-T-Shirt zum Song „22“ könnte als Botschaft gesehen werden. "A lot going on at the moment", stand da drauf. Also "Im Moment passiert gerade viel".

Swift Botschaft in London: "Im Moment passiert gerade viel"

Herz für die britischen Fans (o.). Österreich ist ihr egal.

Dass Swift in London dann auch noch Ed Sheeran, der ja direkt von seinem Österreich-Konzert am Frequency einjettete, als Stargast auf die Bühne holte, schlug für die Fans den Boden aus: „Das reißt mir das Herz heraus“, „Auf dieses Duett habe ich für Wien gehofft“ oder „Wenn man bedenkt, dass er erst gestern in Österreich aufgetreten ist, fühlt sich das wie eine zusätzliche Verhöhnung an!“ wird der Unmut in den Internetforen immer lauter.

Sheeran jettete direkt aus Österreich zu Swift.

Schon Swifts Begrüßung bei der 3 1/2-stündigen Bombast-Show raubte den heimischen Fans den allerletzten Funken Hoffnung. „Willkommen zur letzten Station der Europa-Tournee“ lächelte Swift den 92.000 Besuchern in London entgegen. Ein klares Statement, dass die Wien-Konzerte für sie längst abgehackt sind und wirklich nicht nachgeholt werden.