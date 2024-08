Mega-Überraschung: Swift holt Ed Sheeran in London auf die Bühne

Nach der Wien-Absage steigt das Swift Finale jetzt in London. Mit dabei eine Mega-Überraschung. Ein Super-Star der gestern erst noch in St. Pölten war.

Taylor Swift wird beim Konzert im Wembley-Stadion von einem britischen Mega-Star auf die Bühne begleitet“, während sie nach dem vereitelten Terroranschlag in Wien zur letzten Etappe ihrer Eras-Tour ansetzt.

Gemeinsam auf der Bühne

Berichten zufolge soll Taylor Swift am Donnerstag von ihrem engen Freund Ed Sheeran auf die Bühne ins Wembley-Stadion begleitet werden. Die 34-jährige Sängerin musste letzte Woche aufgrund eines vereitelten Terroranschlags drei Auftritte in Wien absagen, kurz nachdem drei junge Mädchen bei einem Tanzkurs zum Thema Taylor Swift in Southport, Merseyside, ermordet worden waren.

Gestern noch in Österreich

Wembley wird Taylors erste Show seit den beiden Vorfällen sein und sie wird von ihrem langjährigen Freund Ed Sheeran (33) unterstützt. Sheeran trat gestern noch in St. Pölten beim Frequency-Festival war. Ed Sheeran setzte am Mittwoch das Grande Finale am 1. Tag vom Frequency. Und sorgte dabei auch ohne Ringelspiel-Bühne und mit einer stark gekürzten Setlist für Jubel.