Swift-Tour-Finale in London unter Fan-Verbot

Taylor Swift geht mit ihrer Eras-Tour ins große Finale in London. Nach der Wiener Terror-Drohung sind die Schutzmaßnahmen strikt.

Die Konzerte von Taylor Swift (34) in Wien mussten alle abgesagt werden. Es gab Anschlagspläne rund um die drei Konzerte der Eras-Tour im Happel-Stadion.

Finale: London

Jetzt geht Taylor Swift in London ins Finale ihrer Eras-Tour. Die Behörden und die Polizei sind natürlich in Alarmbereitschaft. Diese Sicherheitsvorkehrungen gelten jetzt in London:

es gibt einen Ring aus Stahl um das Stadion

um das Stadion neben der Londoner Polizei ist ein spezialisiertes Sicherheitsteam im Einsatz

im Einsatz Metalldetektoren und Spürhunde werden während des Konzerts eingesetzt

und werden während des Konzerts eingesetzt das Stadiongelände bleibt für Fans ohne Karte absolut tabu - kein Zutritt

die Einlasszeit wurde um 15 Minuten vorverlegt, um den Ansturm einzudämmen

Swift feiert Party

Die Briten werden alles dafür tun, die Sicherheit zu gewährleisten. Swift hat sich nach der Wien-Absage bis heute nicht zu Wort gemeldet. Über die Gründe kann man nur spekulieren. In London feierte der Superstar derweil bereits eine Mega-Tour-Party mit den ganzen Mitarbeitern. Ausgelassene Stimmung also vor dem großen Finale.