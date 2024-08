Swift-Terrorist soll ein "Mama-Bubi" sein

Bei FELLNER! LIVE im Gespräch mit Niki Fellner spricht jetzt der neuen Anwalt, Werner Tomanek, des Swift-Terroristen Beran A.

So sei Beran A., der einen Anschlag auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien plante, wirklich, erzählt dessen neuer Anwalt.

Tomanek bestreitet, dass sein Mandant Beran A. einen Anschlag auf das Swift Konzert geplant habe. Stattdessen sagt er, sein Mandant habe "dumme Gedanken" gehabt. Er habe die Terror-Pläne lediglich in Erwägung gezogen.

"Mama-Bubi" im Knast

Seinen Mandanten nennt Tomanek einen "Burschi" und einen "Mama-Bubi", der nicht dem "klassischen Klischee des rauen Gesellen" entspreche. Swift kenne Beran A. nicht einmal genau, meinte der Anwalt. Lediglich am Rande sei ihm Taylor Swift bekannt gewesen.

Der Sohn und die Mutter

Beran A. bestreitet eine fixe Bombe gehabt zu haben. Außerdem packt Tomanek über die Mutter von Beran A. aus, sie sei eine bekennenden Muslima. In Niederösterreich sei Beran A. kaum integriert.

Hier das ganze Interview von Niki Fellner mit Anwalt Werner Tomanek:

Video zum Thema: FELLNER! LIVE: Werner Tomanek im Interview

Seit dem Wochenende sitzt ein 19-jähriger mutmaßlicher Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) in Wiener Neustadt in U-Haft, weil er gemeinsam mit einem 17-Jährigen Anschlagspläne auf die letztwöchige Taylor Swift-Konzertreihe im Wiener Ernst-Happel-Stadion verfolgt haben soll. "Das ist reiner Theaterdonner", meinte dazu Werner Tomanek, der Verteidiger des 19-Jährigen. Sein Mandant habe nach seiner Festnahme auch nicht umfassend gestanden.

Das heißt es von Seiten des Innenministeriums

Auf einer Pressekonferenz in Innenministerium hatte es am vergangenen Donnerstag geheißen, der 19-Jährige sei zu den Anschlagsplänen "vollumfänglich" geständig. Die Gefährdungslage sei "wirklich sehr konkret" gewesen sein, wurde am Dienstag aus Ermittlerkreisen gegenüber der APA bekräftigt. Demnach soll der 19-Jährige nach seiner Festnahme zugegeben haben, er habe mit seinem Auto mit Sprengstoff, Messern und Macheten zum Ernst-Happel-Stadion fahren und vor dem Stadion "ungläubige" Taylor Swift-Fans töten wollen. Ob mittels Sprengstoff oder mit den Stichwaffen, habe er sich offen gelassen. Das hätte er kurzfristig, angepasst an die konkrete Situation vor Ort entschieden.