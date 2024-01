× Taylor Swift: So sehr kann sie die US-Wahl beeinflussen

Popstar als Polit-Influencer. Taylor Swift wird zugestanden, dass sie eine Wahl lenken könne.

Es wird die größte internationale Wahl des Jahres. Im November wählen die USA ihren nächsten Präsidenten.

In partei-internen Vorwahlen wird zunächst entschieden, wer überhaupt antritt. Ex-Präsident Donald Trump hat derzeit einen guten Lauf. In der Vorwahl in Iowa hatte er mit 51 % eine satte Mehrheit und lag 30 % vor Ron De Santis.

Prominente als Polit-Botschafter

In den USA blicken viele Millionen Bürger auf ihre Vorbilder. Wen würden Sportler, Schauspieler und Musik-Stars wählen?

Absoluter Superstar ist in allen Rankings Taylor Swift. Mit 300 Millionen verkauften Alben schaffte sie es sogar zur Person des Jahres des Time Magazine.

Die Chart-Stürmerin hat enorme Macht – auch politisch. Der Beleg: Im Jahr 2022 rief Swift dazu auf, sich für eine Wahl zu registrieren. Das Resultat: um 23 Prozent stiegen die Neu-Registrierungen im Vergleich zum Jahr davor.

Jetzt stellt sich die Frage, was geschehen würde, wenn die Sängerin etwa zur Wahl von Joe Biden aufrufen würde?

Es ist schwierig einzuschätzen, ob sich der Star (sie begann als Country-Sängerin) politisch outen würde. Denn: Viele ihrer Fans werden dem Trump-Lager zugeordnet. Deswegen hat sie sich auch nach dem Sieg Trumps 2016 nicht geäußert.

Streit mit Trump

Einmal konnte sie es dennoch nicht lassen. 2018, bei einer Nachwahl für einen Sitz im US-Senat, rief dazu auf den Trump-Kandidaten zu stoppen. Darauf reagierte Donald Trump mit einem Gegen-Angriff: „Ich mag ihre Musik jetzt 25% weniger“, sagte er.