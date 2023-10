Tech-Mogul von Hai zerfleischt

Felix Louis N’Jai wollte am Rande einer Hochzeitsfeier kurz ins Wasser gehen.

Große Trauer um den bekannten Software-Entwickler Felix Louis N’Jai. Der 52-jährige Unternehmer wurde vergangenen Sonntag in der Nähe von San Francisco offenbar Opfer einer brutalen Hai-Attacke. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend.

Zum Vorfall kam es am Wildcat Beach in Point Reyes in der Nähe von San Francisco. N’Jai wollte eigentlich nur eine Hochzeit am Stand besuchen, entschied sich dann aber spontan, ins Wasser Kitesurfen zu gehen.

© Facebook

„Ein Hai kam hoch, packte Felix am Hals, zog ihn unter Wasser“, schildert ein Freund gegenüber NBC. „Die zwei anderen Surfer stürmten aus dem Meer, drehten sich um und sahen überall nur Blut. Aber keine Spur mehr von Felix.“ Medienberichten zufolge wurde der gebürtige Gambier von einem Weißen Hai attackiert, die Behörden konnten dies bisher aber noch nicht bestätigen.

N’Jai kam als Student in die USA und gründete in Kalifornien mehrere Technologie-Unternehmen. Wie seine Freunde berichteten, war das Kitesurfen die große Leidenschaft des 52-Jährigen. Der Software-Entwickler träumte sogar davon, seine Heimat Gambia bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris vertreten zu können.