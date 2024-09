Teenager-Riese (16) schafft zwei Weltrekorde

Er ist etwas Besonderes!

Er überragt in seiner Altersklasse - und darüber hinaus - mit Abstand alle.

Im Guinness-Buch der Rekorde

Jetzt hat der Teenager-Riese Eric mit 16 Jahren zwei Weltrekorde geschafft. Eric kommt aus dem kleinen Ort Goodrich im US-Bundesstaat Michigan. Jetzt ist er im Guinness-Buch der Rekorde.

Unglaubliche 23,2 Zentimeter

Was macht Eric so besonders: Kein Teenager auf der Welt hat größere Hände oder Füße als er. Seine Hände messen unglaubliche 23,2 Zentimeter, die Füße 34,5 Zentimeter lang. Damit hat er Schuhgröße 52! Kein Wunder, denn schon mit 14 Jahren war Eric so groß wie üblicherweise ein Basketballer.

Mit 14 schon ein Riese

Sein Gardemaß: 2,08 Meter. Für Eric ist das alles kein Problem, er ist fein damit: „Es ist okay, aufzufallen“, sagt Eric. Teenagern, denen es ähnlich geht wie ihm, will er ermuntern: „Lasst euch nicht runterziehen. Diejenigen, die das machen, sind meist die unglücklichsten Menschen.“ Das macht Mut und ist eine tolle Geste des Jungen.