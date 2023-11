Terrorist gibt zu: "Nutzten Patienten als Schutzschild"

Gefangene Terroristen packen aus: Sie geben zu, sich in Kliniken zu verschanzen und somit Zivilisten in Lebensgefahr zu bringen.

Von Israel gefangene Hamas-Terroristen gaben im Verhör zu, dass die Terrorgruppe Krankenhäuser und Zivilisten rücksichtslos als menschliche Schutzschilde nutzt.

Terroristen gaben sich als Ärzte aus

Die israelischen Streitkräfte (IDF) veröffentlichten Videos, auf denen mehrere von Israel gefangene Hamas-Terroristen zu sehen waren, die darüber berichteten, wie die Gruppe in Spitälern Waffen unter Matratzen versteckt und sich als Ärzte und Krankenschwestern ausgibt, um einer Gefangennahme zu entgehen.

Hunderte planten hier Angriffe

Ein hochrangiger IDF-Beamter sagte auf Telegram, dass die Terroristen in Israel verhört wurden, nachdem sie am 12. November bei einer Bodenoperation gefangen genommen worden waren Einer der Gefangenen, Abdelrahaman Alaa Ibrahim Samur, erzählt, dass „ungefähr hundert“ Hamas-Aktivisten etwa fünf Tage lang „die Kontrolle“ über das Rantisi-Krankenhaus in Gaza übernommen hätten, um „Angriffe zu verüben“.

Gefangener packt aus. © IDF ×

„Sie waren in mehreren Zelten organisiert, wobei jede Gruppe von Einsatzkräften für sich allein war [in Gruppen von] vier, fünf von ihnen saßen zusammen, alle rund um das Krankenhaus“, sagte der gefangene Terrorist. Er gab auch zu, dass die Terroristen „direkt aus dem Krankenhaus aus operierten … weil es ein sicherer Ort war und niemand sie dort finden konnte“.

„Niemand würde sie verdächtigen“, sagt Samur. „Es war besser, als von zu Hause aus zu operieren.“

Operationsbasis Spital

Sie nutzten das Krankenhaus „als Operationsbasis“, sagte er, bevor sie Missionen außerhalb starteten.

Ein anderer gefangener Hamas-Terrorist sagte, er sei im al-Shifa-Krankenhaus gewesen, dem größten Krankenhauskomplex in Gaza, wo seiner Schätzung nach zeitweise 50.000 Menschen Zuflucht suchten.

„Die Ärzte waren wütend, weil sich Hamas-Terroristen und auch andere Terrororganisationen im Krankenhaus befanden“, sagte er dem Vernehmer. Der Hamas-Kämpfer sagte, im Krankenhaus seien rund 100 Terroristen gewesen.

„Hamas-Terroristen verkleideten sich als Pflegepersonal, waren aber keine Krankenschwestern oder Ärzte“, sagte er. „Hamas-Aktivisten verkleideten sich als medizinisches Personal, um in den Krankenstationen, sogar auf der Intensivstation, unterzutauchen!“

Ein dritter Mann, Hamuda Riad Asad Shamalah, sagt in der Befragung, dass er mit seiner Familie „ungefähr drei Wochen“ im Gebäude des Roten Halbmonds in Gaza verschanzt war.

Er schätzte, dass sich rund 40.000 Menschen in dem Komplex aufhielten, davon etwa die Hälfte im Hauptgebäude, wo er sich mit seiner Frau und seinen drei Töchtern aufhielt.

Sie wickelten Raketen in Matratzen

Er behauptete, dass die Hamas-Kämpfer auch während ihres Aufenthaltes im Komplex weiter operierten.

Hamas-Mitglieder versteckten Raketen und Waffen, indem sie sie „täglich“ in Matratzen einwickelten, sagte Shamalah.

"Er könnte sie töten"

„Niemand wollte es ihnen verbieten. Wer könnte das tun?“ er sagte. „Wenn Sie es wagen würden, einem Hamas-Mitglied gegenüberzutreten, könnte er Sie töten.“

"Wir waren menschliche Schutzschilder"

Hamas wählte den Roten Halbmond als Operationsbasis, weil „die schiere Zahl der Menschen an diesem Ort ihr als Schutz diente“, verriet der Mann

„Wir wurden zu ihren menschlichen Schutzschilden. Es ist offensichtlich, dass die IDF einen Ort mit 40.000 Menschen nicht angreifen würde“, fügte er hinzu.