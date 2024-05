Thallium-Alarm: Todes-Gift in der Ostsee

Der Versuch, die Umwelt zu retten, ist gefährlich

Ein Bericht des Fachmagazins "Environmental Science &Technology" bringt erschreckende Erkenntnisse hervor. Am Meeresboden der Ostsee haben US-Wissenschaftler das größte mit Thallium verseuchte Gebiet entdeckt. Es ist für Mensch und Tier das giftigste bekannte Metall. Die Ausbreitung ist derartig alarmierend, dass sogar das gesamte Binnenmeer vergiftet werden könnte.

Schuld sollen die Abwässer der Zementindustrie sein, die über Jahrzehnte hinweg die Abwässer ungefiltert in das Meer gespült hat. Ausgerechnet der Versuch, die Umwelt zu retten, birgt eine besondere Gefahr. Durch den Versuch, das Wasser mit Sauerstoff zu renaturieren, lösen sich die Thallium-Ionen aus dem Boden und verbreiten sich so auch vor allem über Fische, die das Gift in die menschliche Nahrungskette bringen. Der Rat der Experten ist deshalb, den Sauerstoffgehalt gering zu halten.