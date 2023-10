Ein 67 Jahre alter Tierarzt ist nach einem Arbeitsunfall mit einer Kuh gestorben.

Der Mann sei am Samstagnachmittag in einem Stall in Raisting in Oberbayern kurzzeitig von dem Tier eingequetscht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Reanimationsmaßnahmen blieben demnach erfolglos, der Mann starb noch um Unfallort. Die Kriminalpolizei sollte die genauen Todesumstände untersuchen, Hinweise für ein Fremdverschulden lagen den Angaben zufolge nicht vor.