Tierschutz-Organisation PETA fordert Karussell-Verbot für Tiere

Die Tierschutz-Organisation PETA lässt mit einer fragwürdigen Forderung aufhorchen, die viele Kinder betreffen könnte.

Was passiert, wenn Tierliebe zu weit geht, zeigt derzeit eine Forderung der Tierschutzorganisation PETA in den Niederlanden. Doch der Aufstand betrifft nicht nur das Benelux-Land, der Ursprung stammt aus den USA und könnte bald in die ganze Welt hinausgetragen werden.

Was nach einem schlechten Scherz klingt, ist aber der volle Ernst der Tierschützer. Im größten Freizeitpark der Niederlande, in Efteling, wollen sie tatsächlich Tiermotive aus allen Karussellen verbannen! Seit 1865 begeistern im ältesten Ringelspiel des Landes 16 Pferde, zwei Schlitten, eine Henne und ein Löwe die jüngsten Besucher. Es sei laut PETA "nicht mehr zeitgemäß, Tiere zur Unterhaltung auszubeuten", meint Janneke Hogervorst in der Tageszeitung "AD" und führt weiter aus: "Die Vergnügungsparks meinen es natürlich nicht so, aber die Kinder bekommen durch die Karusselle den Eindruck, dass es normal ist, Tiere nur zu unserem Vergnügen zu benutzen."

Zuvor haben schon die US-Vertreter der Organisation den größten Karussell-Hersteller der Vereinigten Staaten aufgefordert, statt der lieben Tiere, Autos, Flugzeuge Raumschiffe, oder ähnliche Objekte zu verwenden.

Spitze gegen Tierschützer

Dass in naher Zukunft der tierische Ringelspiel-Spaß ein Ende hat, ist allerdings alles andere als wahrscheinlich. Der erste Konter gegen die kuriose Forderung lässt auch nicht lange auf sich warten.

Der Präsident der niederländischen Vereinigung der Schausteller, Atze J. Lubach-Koers, meint zu der entfachten Diskussion: "Vielleicht sollten wir PETA sagen, dass die Pferde nicht mehr am Leben sind." Doch die neue Protestwelle der Tierschützer steht erst am Anfang. Ob weitere nationale Verantwortliche folgen und sich dem Protest der USA und Niederlande anschließen, bleibt abzuwarten.