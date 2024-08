Tiger ertrinkt im Zoo: Vor Besucher-Augen

In einem Zoo ist eine betagte Tigerin ertrunken.

Das Tigerdrama spielte sich vor den Augen der Zoo-Besucher ab.

Im Teich ertrunken

Im Schweriner Zoo in Deutschland ist eine Tigerin ertrunken. Die Besucher sind geschockt und alle im Zoo trauern. Tiger-Dame Angara (15) war in der Nähe eines kleinen Teiches, als sie plötzlich ins Wasser stürzte und nicht mehr auftauchte. Der Vorfall ereignete sich am Samstag bei laufendem Betrieb. Besucher alarmierten sofort die Zoo-Mitarbeiter.

Keine Rettung möglich

Die Sibirische Tiger-Dame konnte allerdings nicht mehr gerettet werden. Als die Tierpfleger zum Gehege eilten, war der Tiger schon tot. Das Tier musste von Grund des Wasser geborgen werden.

Tiefe Trauer

Der Zoo-Chef äußerte sich umgehend: „Die Art und Weise, wie Angara verstarb, ist etwas, das uns alle im Team belastet“, sagte er. „Insbesondere bei den Haupttierpflegerinnen der Tiger, die eine besonders enge und vertrauensvolle Beziehung zu ihren Schützlingen über Jahre aufgebaut haben, sitzt der Schmerz besonders tief.“ Wie e zum Tiger-Drama kam, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.