Tobender Autofahrer haut Klima-Kleber Brille aus dem Gesicht

Ein Autofahrer ging bei einer Straßenblockade auf einen Protest-Teilnehmer los.

Deutschland. Am Montag blockierten mehrere Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" eine Straße in Berlin. Bei der Protest-Aktion rastete ein Autofahrer aus. Anstatt zu warten, sieg er aus seinem Pkw aus, ging auf einen Aktivisten zu und haut ihm die Brille aus dem Gesicht. Auf dem Beifahrersitz des Angreifers saß ein Kind, das den Vorfall beobachtete. Die Klima-Gruppe "Letzte Generation" teilte Aufnahmen der Szene via Plattform X (Video siehe weiter oben).

Ein anderer Autofahrer, der die Szene sah, ging dazwischen um die Auseinandersetzung zu schlichten.

Die "Letzte Generation" schreibt zu dem Video-Posting: "Wenn du den 73 jährigen Ernst schlagen willst, weil du weiterfahren möchtest und dein Kind im Auto zuschauen muss. Es könnte ihr Opa sein, der da auf der Straße sitzt und sich für ihre Zukunft einsetzt."

Störversuch bei Marathon

Am Sonntag hatte die "Letzte Generation" versucht den Marathon in Berlin zu stoppen. Der Störversuch kurz vor dem Start wurde laut Berliner Polizei aber vereitelt. Insgesamt acht Menschen gelangten von zwei Seiten auf die Strecke auf der Straße des 17. Juni und verschütteten orange Farbe, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Sie hätten Banner der Gruppe Letzte Generation dabeigehabt.