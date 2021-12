Tödlicher Unfall: Kletterer stürzte 40 Meter in die Tiefe

40 Meter in die Tiefe gefallen.

Ein österreichischer Kletterer ist am Dienstag in Finale Ligure in der norditalienischen Region Ligurien vom Felsen Falesia dei Tre Porcellini gestürzt, während er mit seiner Lebensgefährtin eine Felswand bestieg. Der 35-Jährige stürzte rund 40 Meter in die Tiefe, berichtete die Alpinrettung der APA. Die Ursachen des Sturzes werden noch ermittelt.

Die Lebensgefährtin alarmierte die Bergrettung, doch jede Hilfe kam zu spät. Genauere Angaben zur Herkunft des Österreichers gab es nicht.