Am Flughafen spielen sich dramatische Szenen ab.

Totales Chaos auf der Urlauberinsel Rhodos. Am Samstag mussten 30.000 Menschen vor Waldbränden gerettet werden. Tausende Urlauber mussten ihre Hotels verlassen und sitzen nun auf der Insel fest.

Am einzigen Verkehrsflughafen der Insel herrscht totales Chaos. Viele der evakuierten Urlauber haben ihre Flüge von der Insel verpasst, da die Flammen die normalen Verkehrsverbindungen abgeschnitten hatten. Das Außenministerium in Athen erklärte, es habe seinen Krisenstab aktiviert, um die Evakuierung ausländischer Besucher zu unterstützen.

Chaos at #Rhodes airport tonight. @TUIUK why did you fly us and hundreds of other people in when hotels are cut off by #wildfires? Totally irresponsible. pic.twitter.com/aohutJbi5O — Jess Bailey (@JessicaWestHill) July 22, 2023

Come on @TUIUK @TUIUKPR. We have landed in Rhodes, carnage at the airport, dumped in a random hotel with no information and no Tui rep in sight!! SORT IT OUT!!! pic.twitter.com/6gcKvvjAhR — Lowri Jones (@lowrij) July 22, 2023

Andere warten verzweifelt darauf, einen Flug zu erwischen, um Rhodos verlasen zu können.

@easyJet @easyJetholidays “..the captain is refusing to come and talk to you…”



Is this an acceptable and professional approach to dealing with hundreds of exhausted and distressed passengers with no resolution on getting home?

Over 15 hours stuck @RhodesAirport now pic.twitter.com/CHOra0JpQU — Joshua White (@wasgij97) July 23, 2023