Tragödie zu Silvester: 14-Jähriger stirbt bei Feuerwerk

Bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers ist am Silvesterabend ein 14-Jähriger in Rotterdam ums Leben gekommen.

Versuche, den Jugendlichen zu reanimieren, seien erfolglos geblieben, meldete die Polizei auf X. Es seien Ermittlungen zum genauen Hergang eingeleitet worden.

Die Zeitung "De Telegraaf" berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, der Jugendliche habe versucht, einen in den Niederlanden nicht genehmigten Böller vom Typ Cobra in Brand zu setzen, der bei der ersten Zündung versagt habe. Der Feuerwerkskörper sei in der Hand des Jugendlichen explodiert.