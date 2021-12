Traktorfahrer wollte Betrunkene aus Graben ziehen und starb

Als er das Auto in der Ortschaft Hoogblokland bergen wollte, kippte der Traktor um und der 25-Jährige wurde eingeklemmt.

Den Haag. Ein Niederländer ist bei dem Versuch ums Leben gekommen, mit einem Traktor drei Bekannten zu helfen, die nach einer Alkoholfahrt nachts in einem Wassergraben gelandet waren. Als er das Auto in der Ortschaft Hoogblokland bergen wollte, kippte der Traktor um und der 25-Jährige wurde eingeklemmt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Den drei Insassen des Autos war es zuvor bereits gelungen, unverletzt aus dem Wagen zu klettern.

Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den alkoholisierten Autofahrer ein. In den Niederlanden, die zu gut einem Drittel unter dem Meeresspiegel liegen, gibt es sehr viele Wasserläufe und Wassergräben, die teils auch anstelle von Zäunen zur Abgrenzung der Felder dienen. Für Autofahrer gibt es spezielle Kurse, in denen sie trainieren können, wie man sich aus seinem Auto rettet, wenn man im Wasser landet.