Transplantation: Erster Patient mit Schweine-Niere gestorben

Richard Slayman wurde als erstem lebenden Menschen eine genetisch veränderte Schweine-Niere transplantiert. Jetzt - knapp zwei Monate später - ist er gestorben, wie seine Familie bestätigt.

Nach der OP meinten Chirurgen, die neue Niere würde mindestens zwei Jahre halten. Doch bereits zwei Monate nach der Transplantation ist Patient Richard Slayman gestorben. Die Operation wurde vom Massachusetts General Hospital in Boston durchgeführt und sieht keine Hinweise darauf, dass der Tod im Zusammenhang mit der Transplantation stehe.

Slayman bekam schon 2018 eine neue menschliche Niere. Als diese nach drei Jahre allerdings versagte und er sich einer weiteren Dialyse unterziehen musste, schlugen die Ärzte dem Patienten eine Transplantation einer Schweine-Niere vor.

„Ihr enormer Einsatz bei der Durchführung der Xenotransplantation hat unserer Familie sieben weitere Wochen mit Rick beschert, und die Erinnerungen, die wir in dieser Zeit gemacht haben, werden in unseren Gedanken und Herzen bleiben“, bedankt sich die Familie Slaymans bei den behandelnden Ärzten in einer Erklärung.