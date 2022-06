Tritt Papst Franziskus zurück?

Die Zeichen verdichten sich. Das 85-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche könnte noch im Sommer zurücktreten.

2013 trat Papst Benedkikt als erster Papst seit fast 700 Jahren freiwillig zurück, nun könnte auch dessen Nachfolger Franziskus das Amt niederlegen. Im Vatikan wird derzeit jedenfalls heftig über den Rücktritt von Papst Franziskus noch in diesem Sommer spekuliert.

Konklave bereits im August?

Der 85-Jährige hat – höchst ungewöhnlich für den Hochsommer - für den 27 August eine Kardinals-Versammlung einberufen. Dort will der gebürtige Argentinier 21 neue Kardinäle ernennen, 16 von ihnen wären zur Papstwahl berechtigt. Nur einen Tag später will der Papst dann die Stadt L’Aquila (rund 90 Minuten von Rom entfernt) besuchen und dort an der „Coelestinische Vergebungsfeier“ teilnehmen.

Insider vermuten nun, dass Franziskus die Kardinäle im August im Vatikan versammeln will, um dort ein Konklave zur Wahl des neuen Papstes durchzuführen. Andere Experten weisen die Gerüchte jedoch vehement zurück: Franziskus habe noch viel vor und plane derzeit etwa auch Reisen nach Kanada oder in den Kongo.