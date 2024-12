Trotz schlechter Nachfrage: Mercedes hält an Elektro-Offensive fest

Trotz der schleppenden Nachfrage

Mercedes-Benz hält trotz der schleppenden Nachfrage weiter am eingeschlagenen Kurs in der Elektromobilität fest. "Mercedes hat die Elektro-Offensive beibehalten und nicht verschoben", sagte Konzernchef Ola Källenius der "Süddeutschen Zeitung" am Freitag. Bis Ende des laufenden Jahrzehnts wolle der Autobauer alle Klassen abdecken. Das Unternehmen halte daran fest, obwohl die Zahlen nicht die seien, die es vor fünf Jahren erwartet habe.

"Die Dekarbonisierung stellen wir überhaupt nicht infrage", betonte der Manager. Zugleich forderte Källenius Kaufanreize für E-Autos, die langfristig angelegt seien. Andernfalls würden die Kunden nur verunsichert.

Mit Blick auf die kriselnde Autoindustrie in Deutschland und den harten Sparkurs beim Konkurrenten VW muss Mercedes nach Ansicht von Källenius den Gürtel ebenfalls enger schnallen – auch beim Personal. "Wir haben immer mit Demografie, mit der Fluktuation gearbeitet und wenn wir Restrukturierungen gemacht haben, dann zum Beispiel mit Abfindungen", erklärte er und erteilte damit betriebsbedingten Kündigungen eine Absage. "Wir kommen nicht mit dem Rasenmäher."