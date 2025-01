Trump bringt Cola-Knopf zurück ins Oval Office

Der US-Präsident lässt sich täglich bis zu 12 Dosen Cola auf einem Silbertablett servieren.

Bereits in Trumps erster Amtszeit sorgte der sogenannte Cola-Knopf im Oval Office für Aufregung. Immer wenn der US-Präsident eine Cola light wollte, musste er nur auf einen Knopf auf seinem Schreibtisch drücken. Ein Butler brachte ihm dann schnell ein Diet Coke auf einem Silbertablett herein. Trump soll sich 12 Dosen Cola am Tag bestellt haben.

Nachdem Trumps Nachfolger Biden den Knopf umgehend entfernen ließ, kehrt der Cola-Knopf nun wieder zurück ins Weiße Haus. Trump selbst scherzte bereits über den Knopf direkt neben dem Telefon. Viele Leute hätten angenommen, Trump würde damit nukleare Waffen aktivieren. „Jeder wird ein bisschen nervös, wenn ich diesen Knopf drücke“.

Der Knopf ist allerdings keine Idee von Trump gewesen: Auf Bildern, die Trump-Vorgänger Barack Obama im Oval Office zeigen, ist der Knopf auch schon zu sehen. Für welchen Service Obama den Knopf genutzt hat, ist allerdings nicht bekannt.